В НОВАТе прошла премьера балета «Конёк-Горбунок» с Маратом Башаровым

Фото с сайта novat.nsk.ru

Марат Башаров выступил на сцене НОВАТа в премьере балета «Конёк-Горбунок». Актёр исполнил роль царя.

Актёр Марат Башаров исполнил партию царя в премьере балета «Конёк-Горбунок» на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Участие в хореографическом спектакле стало для него новым опытом и настоящим вызовом.

«Чем тяжелее — тем интереснее и тем увлекательнее. Это вызов самому себе — сможешь ты это сделать или не сможешь. И тем приятнее, когда что-то получается», — объяснил актёр.

Башаров рассказал, что во время подготовки к премьере посмотрел запись «Конька-Горбунка», где в роли Царь-девицы выступала легендарная балерина Майя Плисецкая, а в роли Царя — балетмейстер-постановщик Александр Радунский. По словам актёра, в современной постановке, где довелось участвовать ему, многое было взято из того спектакля.

Танцевать на сцене НОВАТа Башарову не пришлось, поскольку его партия этого не предполагала, но он всё равно стал одним из главных героев.

Балет «Конёк-Горбунок» — постановка на музыку Родиона Щедрина и режиссёрский дебют бывшего Владимира Кеxмана. Премьерные показы в НОВАТе состоялись 13 и 14 мая.

Напомним, что в 2021 году Кеxман ушёл из НОВАТа, где был художественным руководителем, и стал гендиректором МХАТ им. Горького.