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В Новосибирске 22 мая центр города перекроют из-за полумарафона "ЗаБег.РФ"

Фото В Новосибирске 22 мая центр города перекроют из-за полумарафона "ЗаБег.РФ"
Фото В Новосибирске 22 мая центр города перекроют из-за полумарафона "ЗаБег.РФ"

Фото «ЗаБег.РФ»

В ближайшее воскресенье, 22 мая, ради бегунов на весь день перекроют центральные улицы Новосибирска.

Движение в центре Новосибирска будет закрыто 22 мая в связи с проведением всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», предупредили в администрации города.

Бегуны стартуют от ГПНТБ и финишируют на улице Каменской. Маршрут проляжет по Октябрьской магистрали. Пробежать можно будет 1, 5, 10 и 21,1 километра.

Площадь Пименова к забегу начнут готовить заранее, с 00:10 среды, 18 мая. Окончательно все конструкции с площади уберут только утром в понедельник, 22 мая. В это время нельзя будет припарковаться возле библиотеки.

Почти на двое суток – с 6:00 21 мая до 23:00 22 мая будет ограничено движение на улице Кирова. Остальные улицы будут перекрыты с 6 часов утра до 19 часов вечера 22 мая. Публикуем список перекрытий, чтобы вы заранее продумали пути объезда.

С 6:00 до 23:00 22 мая в Новосибирске перекроют:

улицу Кирова – от Восхода до Каменской;

улицу Сакко и Ванцетти – от Кирова до Московской;

улицу Шевченко – от Кирова до Московской;

внутриквартальный проезд – от Кирова до здания №3 на улице Кирова;

улицу Каменскую – от Октябрьской магистрали до Орджоникидзе;

улицу Коммунистическую – от Каменской до Семьи Шамшиных;

улицу Октябрьскую – от Каменской до Семьи Шамшиных;

улицу Чаплыгина – от Серебренниковской до здания №119а на Чаплыгина;

улицу Максима Горького – от Серебренниковской до Семьи Шамшиных;

улицу Щетинкина – от Серебренниковской до Каменской;

улицу Депутатскую – от Серебренниковской до Семьи Шамшиных;

Октябрьскую магистраль – от Каменской до Серебренниковской;

участок от Октябрьской магистрали до улицы Ипподромской вдоль здания №4 на Октябрьской магистрали;

улицу Шевченко – от Кирова до здания №32 на Кирова;

улицу Маковского – от Кирова до Нижегородской;

внутриквартальный проезд на участке от Кирова до здания №46 на Кирова;

внутриквартальный проезд на участке от Кирова до здания №48 на Кирова;

улицу Садовую – от здания №48 на улице Кирова до перекрёстка с Сакко и Ванцетти;

улицу Сакко и Ванцетти – от Кирова до Нижегородской.

Во время соревнований нельзя будет припарковаться на следующих улицах:

на улице Кирова – от Восхода до Каменской;

на Октябрьской магистрали – от Каменской до Серебренниковской;

на улице Каменской – от Октябрьской магистрали до Орджоникидзе.

Год назад полумарафон пробежали 2500 человек. Сиб.фм писал, как прошел забег в прошлом году. А о важности занятий спортом рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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