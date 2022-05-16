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В Новосибирске будут судить мигранта, задушившего свою возлюбленную из ревности

Фото В Новосибирске будут судить мигранта, задушившего свою возлюбленную из ревности
Фото В Новосибирске будут судить мигранта, задушившего свою возлюбленную из ревности

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Ленинском районном суде Новосибирска рассмотрят уголовное дело иностранца, который задушил свою сожительницу.

До суда дошло дело гражданина Республики Узбекистан, который в феврале этого года задушил свою 40-летнюю сожительницу. Мигрант пришёл в гости к ней в пятиэтажку на улице Степной и начал высказывать ей претензии. Поводом для ссоры стала ревность. Слово за слово и иностранец начал душить женщину.

Когда сожительница перестала дышать, 38-летний мигрант покинул квартиру женщины и пытался сбежать из России. Следователи отправили его в СИЗО, задержав по горячим следам. Теперь в России приезжий может задержаться лет на 15.

"Прокуратура Ленинского района г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство),- рассказали в прокуратуре Новосибирской области. — Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу".

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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