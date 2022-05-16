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В Новосибирске спасатели достали из Оби тонущую из-за испуга овчарку

Фото В Новосибирске спасатели достали из Оби тонущую из-за испуга овчарку
Фото В Новосибирске спасатели достали из Оби тонущую из-за испуга овчарку

МАСС

В Новосибирске собака испугалась детей и прыгнула в Обь. Доставать пса из воды пришлось спасателям.

Сотрудники МАСС выловили собаку из Оби, когда животное уже уносило течением в сторону Димитровского моста. Об этом спасатели рассказали в соцсетях.

Звонок о попавшем беду животном поступил спасателям накануне вечером. Хозяин собаки рассказал, что овчарка испугалась детей и прыгнула в Обь, где ее подхватило течение и понесло в сторону Димитровского моста.

Через десять минут катер со спасателями уже был на месте происшествия. Сотрудники МАСС выловили собаку из воды, отвезли ее к берегу и передали хозяину. Мужчина поблагодарил спасателей за оперативную помощь и пообещал впредь выгуливать пса на поводке.

Напомним, это уже четвертый за месяц случай спасения животных спасателями МАСС. В прошлый раз они пришли на помощь домашнему лабрадору. Пса по кличке Саймон унесло течением в Оби.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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