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В Новосибирской области ввели запрет на посещение лесов до 25 мая

Фото В Новосибирской области ввели запрет на посещение лесов до 25 мая
Фото В Новосибирской области ввели запрет на посещение лесов до 25 мая

МЧС России

В Новосибирской области снова продлили особый противопожарный режим. Жителям Новосибирской области запретили посещать леса.

В Новосибирске из-за сложной ситуации с пожарами и неблагоприятной погоды с 16 по 25 мая ввели особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.

До конца мая жителям Новосибирской области запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву и мусор. Соответствующие постановление правительства НСО было одобрено на заседании 16 мая.

«На территории региона сохраняются сложные условия, связанные с засушливой погодой и повышенными рисками возникновения ландшафтных пожаров. В связи с этим правительство приняло решение об установлении особого противопожарного режима на территории региона с сегодняшнего дня до 25 мая», – заявил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Чиновник отметил, что во время повышенной пожарной опасности гражданам необходимо проявлять предельную ответственность в обращении с огнем. В период действия режима новосибирцам запрещается посещать леса и разводить открытый огонь.

В региональном ГУМЧС сообщили, что за минувшую неделю в регионе зафиксировано почти 900 пожаров, в том числе около 700 пожаров связано с горением травы и мусора.

В течение пожароопасного сезона в регионе круглосуточно работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства: тел. 8 (383)200-10-35, осуществляется непрерывная работа единого номера лесной охраны: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.

Напомним, особый противопожарный режим действует на территории Новосибирской области больше месяца. Правительство региона ввело его с 15 апреля.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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