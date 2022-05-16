В Новосибирской области выявили 50 фальшивых купюр по 5 000 рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С января по март 2022 года в Новосибирской области выявили 65 поддельных банкнот, 50 из которых имитировали купюры номиналом 5 000 рублей, сообщили 16 мая в Сибирском ГУ Банка России.

В 2022 году в Новосибирской области начали чаще выявлять поддельные банкноты. С января по март их было обнаружено 65 — на девять больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Большинство подделок по-прежнему имитировали банкноты номиналом 5 000 рублей — 50 экземпляров. Также выявили восемь банкнот номиналом 1 000 рублей, пять — номиналом 2 000 рублей и по одной — номиналом 100 и 500 рублей», — сообщили 16 мая в Сибирском главном управлении Банка России.

Замначальника управления Лариса Галкина отметила, что в регионе стали чаще появляться фальшивые банкноты номиналом 2 000 рублей.

«Мошенники учитывают, что эти банкноты вошли в обращение одними из последних и люди проверяют их реже. Как показала экспертиза, выявленные фальшивки выполнены некачественно и их легко можно определить. Например, оптически переменные элементы блестят, но при наклоне банкноты остаются неподвижными, защитная «ныряющая» нить выполнена в виде фрагментов, краски нанесены неравномерно», — пояснила она.

В целом в Сибирском федеральном округе в I квартале 2022 года выявили 262 поддельные банкноты — на 30 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество подделок в Сибири обнаружили в банковских секторах Иркутской (69 шт.) и Новосибирской областей (65 шт.). Наименьшее — в республиках Алтай, Тыва и Хакасия — по 2 шт.

Напомним, что в начале апреля в Новосибирской области сотрудникам УФСБ удалось задержать двоих сбытчиков фальшивых купюр. Вину задержанные полностью признали.