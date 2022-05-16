Вода в Новосибирском водохранилище прогрелась до 15 градусов

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Температура воды в Новосибирском водохранилище поднялась до +15 градусов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Водоёмы на территории Новосибирской области постепенно прогреваются. В Новосибирском водохранилище температура воды поднялась до 15,3 градуса, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Потеплела и вода в Оби. В Новосибирске температура достигла отметки почти в 13 градусов (12,8).

Напомним, что 14 мая температура воды в Оби составляла 12,2 градуса, а в Новосибирском водохранилище — 14. Купальный сезон обычно открывается, когда вода прогревается не менее чем до +22 градусов.