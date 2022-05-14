В Новосибирске вода в Оби прогрелась до 12 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Температура воды в реке Обь прогрелась до показателей выше 12 градусов, а в Новосибирском водохранилище и вовсе – до 14 градусов.

14 мая температура воды в реке Обь зафиксирована на уровне 12,2 градуса. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ещё более комфортная вода в Новосибирском водохранилище – там она прогрелась до 14 градусов.

Что касается уровня воды, то он понизился: ещё 2 дня назад глубина составляла 132 сантиметра, на 14 мая уровень понизился до 125 сантиметров.

Тем не менее, купаться пока рано: это можно будет сделать только тогда, когда температура воды достигнет 20 градусов.

А вот температура воздуха так и зовёт на пляж: сегодня синоптики обещают, что наступит жара до + 28 градусов.