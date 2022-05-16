Жители Новосибирска начали собирать папоротник в лесах

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В Новосибирской области начался сезон сбора папоротника, некоторые жители уже успели его открыть.

В Новосибирской области пришла пора не только сбора грибов, но и папоротника. Жительница Новосибирска Юлия Ширковец уже успела набрать немного на засолку.

«Ездили сегодня за папоротником, немного набрали, попробуем засолить», — рассказала женщина 10 мая в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте», отметив, что первые ростки собрала ещё 8-го числа.

Горожанка Оксана Голова в разговоре с журналистом «АиФ-Новосибирск» поделилась, что ещё только собирается за папоротником в лес, причём впервые. После сбора женщина также планирует его засолить.

«Смотрела блогера, который рассказывал, как это делать и как сушить орляк. Стало интересно попробовать, а не только в магазине покупать. Тот человек ещё добавил, что срок сбора совпадает с цветением черёмухи. Мы проверили: а вдруг в такую теплую погоду всё-таки раньше появляется. Но там, где искали, папоротник пока не проснулся. Ждём выходных», — пояснила она.

Жительница Новосибирска Наталия Иванова сообщила, что обычно собирает папоротник в середине мая-начале июня, пока он совсем молодой, листочки скручены.

«Дома я бланширую их в горячей воде, чтобы пушок слез, затем сушу. Так он может долго храниться и будет вкуснее, чем пересоленный консервированный. Из сушёного орляка можно делать салат и горячий гарнир — будет лёгкий аромат грибов. Семье нравится, все с удовольствием едят. Перед приготовлением стебли надо замочить в холодной воде на ночь», — уточнила горожанка.

Папоротник обычно появляется в одно время со сморчками и сморчковыми шапочками. Напомним, Сиб.фм ранее писал, в каких местах Новосибирской области их уже вовсю находят грибники.