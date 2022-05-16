Жители Новосибирской области нашли в местных лесах «моря» папоротника и лука-слизуна

Фото из группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

В Новосибирской области стартовал сезон сбора папоротника и лука-слизуна. Жители нашли места, откуда вывозить их можно багажниками.

Сезон сбора папоротника и лука-слизуна в Новосибирской области в разгаре, в социальных сетях жители активно делятся фотографиями лесных находок и шутят, что заготавливать их можно в промышленных масштабах.

Константин Зеленцов 12 мая набрал в Искитимском районе полный багажник папоротника и слизунца. Ездил на поиски мужчина в сторону деревни Калиновка, но свернул на пути к ней вправо, на лесную дорогу. Затем, примерно через 100 м, уехал налево.

«Его там море, этого папоротника», — поделился новосибирец в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» в социальной сети «ВКонтакте».

Юлия Ширковец тоже удачно прогулялась по лесу в Искитимском районе. В Линёво 8 мая женщина нашла не только папоротник, но и сморчки.

Один из подписчиков рассказал, что находил папоротник в лесах и вдоль трассы по пути из Академгородка в Кольцово.

Напомним, жительница Новосибирска Наталия Иванова ранее рассказала, когда обычно отправляется за папоротником и как его готовит. Женщина уверена, что собирать его лучше молодым, пока листочки скручены.