82-й день спецоперации: нацистов эвакуируют с «Азовстали», в ЕС не могут согласовать 6-ой пакет санкций против России, Путин рассказал о ходе операции

Фото Минобороны России

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 16 мая – в обзоре Сиб.фм.

Раненых украинских боевиков вывозят с «Азовстали» по договоренности сторон, Евросоюз все еще не может согласовать шестой пакет антироссийских санкций, а президент России Владимир Путин проинформировал ОДКБ о ходе спецоперации на Украине. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи понедельника, 16 мая.

Выход нацистов с «Азовстали»

Минобороны России согласилось эвакуировать раненых украинских нацистов с «Азовстали» в Мариуполе. В районе металлургического комбината открыли гуманитарный коридор, вышедших оттуда боевиков доставляют в больницу Новоазовска на территории ДНР.

Спецоперация

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также Берестовое Луганской Народной Республики. В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолёт Су-24. Над населенными пунктами Новостветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой Народной Республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.

В районах Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники.

Санкции

Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, страны союза продолжат дискуссии, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи. Как пишет РИА Новости, дискуссии по шестому пакету будут продолжены на уровне постоянных представителей стран ЕС.

Встреча членов ОДКБ в Москве

Путин проинформировал коллег по ОДКБ о ходе военной спецоперации на Украине в ходе встречи лидеров государств – членов ОДКБ.