Быстрее, выше, сильнее: в конкурсе «Сибирь.ПРО» вновь открыта номинация «ПРО спорт»

Фото предоставлено Ассоциацией «Сибирский окружной информационный центр»

Межрегиональный конкурс «Сибирь.ПРО», который проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, в семнадцатом сезоне стартует с номинацией «ПРО спорт».

Напомним, что номинация о развитии массового, профессионального и адаптивного спорта, реализации социальных инициатив в этой сфере, а также пропаганде здорового образа жизни дебютировала на проекте в 2013 году, сразу же став одной из востребованных среди журналистов.

Спорт и увлечение населения активными видами отдыха приобретают в современном обществе все большее значение. Регулярные занятия физкультурой помогают укрепить здоровье, сохранить отличную физическую форму, оставаться деятельными на протяжении долгих лет, а результаты российских спортсменов на крупных турнирах и проведение в России соревнований высокого уровня способствуют популяризации спорта высших достижений.

Дополнительный импульс для развития сегодня получают детско-юношеский и студенческий спорт. Как отметил Президент Владимир Путин: «Путь в большой, олимпийский спорт начинается в детстве, а успехи выдающихся спортсменов служат примером, во многом определяют выбор молодых людей, выбор молодёжи в пользу здорового, активного образа жизни».

Победа в номинации присуждается авторам за материалы о сибиряках, увлеченных самыми разными видами спорта; победителях Олимпиад и Паралимпиад разных лет; чемпионах, достигших высоких результатов, и тех, кто только собирается покорять пьедесталы соревнований. Особое внимание отведено работам журналистов, освещающих мероприятия в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

За все время проведения ежегодных пресс-туров конкурса «Сибирь.ПРО» победители смогли ознакомиться с крупными спортивными сооружениями сибирских регионов. Так, сибирские корреспонденты побывали в фанпарке «Бобровый лог» и на стадионе «Енисей» – объектах XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая прошла в Красноярске в 2019 году. Строительная площадка ледового дворца для хоккея с мячом и конькобежного спорта «Кузбасс» приняла лидеров XV юбилейного конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Год спустя победители «Сибирь.ПРО»-2021 года вновь посетили спортивный объект и оценили масштабы введенного в эксплуатацию спортивного сооружения. Ледовый комплекс является самым большим за Уралом – он рассчитан на шесть тысяч зрителей.

В главном журналистском соревновании Сибири участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», Группа «Сибантрацит», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – «Аргументы и факты – Сибирь», «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM».

Стратегические партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

Оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО»

630091, г. Новосибирск, ул. Державина,18;

тел.: 8 (383) 232-52-95

E-mail: sibirpro@sfo.rsnet.ru

sibirpro.ru