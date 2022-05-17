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Элитный коттедж за 175 миллионов рублей выставили на продажу в Бердске

Фото Элитный коттедж за 175 миллионов рублей выставили на продажу в Бердске
Фото Элитный коттедж за 175 миллионов рублей выставили на продажу в Бердске

Youtube.com / Жилфонд Новосибирск. Недвижимость. Квартиры.

В Бердске продают роскошный коттедж площадью более 500 квадратных метров на берегу Обского моря.

Элитный коттедж в стиле модерн продают в Бердске. Стоимость премиального жилья на берегу Новосибирского водохранилища продавец оценил в 175 миллионов рублей. Соответствующее объявление о продаже появилось на сайте N1.ru.

Список элитной недвижимости под Новосибирском, выставленной на продажу, в мае пополнился коттеджем в 500 «квадратов» на берегу Новосибирского водохранилища в Бердске.

Особняк расположен возле природного парка «Бердская коса» в сосновом бору. В нескольких участках от дома – выход к воде.

Продавец подчеркивает, что дом строили 5 лет по индивидуальному проекту дизайн-студии «Абажур».

«Он идеально подойдет для людей, которые ценят комфорт и хотят приобрести дом «под ключ». На все коммуникации есть технические планы, оборудование обслуживается и находится на гарантии. Дом подключен к центральным коммуникациям», — говорится в описании объекта.

Ремонт выполнен в стиле современного модерна с использованием европейских материалов премиального качества. Фасад коттеджа облицован подвесным камнем.

Площадь дома составляет 575 квадратных метров. На первом этаже располагается кухня-гостиная с камином. На втором этаже есть две спальни с выходом на террасу. На третьем этаже размещены еще три спальни и кабинет. Из комнат на втором и третьем этажах можно увидеть Обское море.

В цоколе дома размещены два спортзала, домашний кинотеатр, гардеробная, винный погреб и прачечная. Также здесь находятся все системы коммуникаций.

Неподалеку от дома стоит двухэтажная баня в 260 «квадратов», построенная из цельного кедра. Для строительства уникального объекта использовались девятиметровые бревна по старинной технологии без гвоздей. На первом этаже – бассейн.

Ранее Сиб.фм писал, что участок на живописном берегу Новосибирского водохранилища продают под базу отдыха.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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