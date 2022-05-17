Крупнейшую ОПГ серых валютчиков Новосибирска осудят за вывод за рубеж 433 млн рублей

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Прокуратура Заельцовского района Новосибирска отправила в суд дело группировки, которая за пять лет отмыла 433 миллиона рублей через серые иностранные счета.

Эта семёрка стала самой крупной группировкой. Работать с отмыванием иностранной валюты её члены начали с октября 2016 года. За пять лет банкиры вне закона вывели за рубеж 433 миллиона рублей. И это только те эпизоды, которые удалось доказать.

«Обвиняемые осуществляли переводы на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

- Члены группы находили заинтересованных в совершении валютных операций юридических и физических лиц, за денежное вознаграждение готовили необходимые для представления в кредитную организацию подложные документы и осуществляли переводы в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета».

Пресечь серые схемы вывода капитала за рубеж оперативникам удалось только в 2021 году. В результате на скамье подсудимых оказались семь человек, которым предъявили обвинение по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Всем фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы и миллионные штрафы. Судьбу серых валютчиков решит Заельцовский районный суд. Следует отметить, что это самая крупная группировка за последние десять лет, на втором месте дуэт, который отмыл 95 миллионов рублей за год.