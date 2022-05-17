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Летние каникулы в школах Новосибирской области начнутся с 25 мая

Фото Летние каникулы в школах Новосибирской области начнутся с 25 мая
Фото Летние каникулы в школах Новосибирской области начнутся с 25 мая

Фото Густаво Зырянова

Летние каникулы в школах Новосибирской области начнутся в конце мая, сообщили в Министерстве образования региона.

В Новосибирской области летние каникулы у школьников начнутся с конца мая. Первыми на отдых уйдут ученики младших и выпускных классов. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

В ведомстве уточнили, что для учащихся начальных классов учебный год завершится с 25 мая. Ещё через неделю отдыхать начнут остальные школьники. При этом некоторые дети будут ходить на занятия вплоть до 8 июня.

В Минобре также отметили, что точная дата начала каникул в каждой конкретной школе может отличаться. Она зависит от учебного плана образовательного учреждения .

Ранее Сиб.фм писал, что согласно решению Министерства образования РФ, школьные каникулы традиционно продлятся три месяца — до 1 сентября 2022 года.

Последние звонки для учащихся 9 и 11 классов в российских школах начнутся 25 мая. В 2022 году экзамены и вручение аттестатов пройдут в доковидном формате. Такое решение власти приняли в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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