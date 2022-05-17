Магазин Apple в ТРЦ «Галерея» в Новосибирске остановил работу из-за нехватки товаров

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В Новосибирске филиал re:Store с товарами Apple в ТРЦ Галерея приостановил деятельность из-за проблем с поставками.

15 мая один из фирменных магазинов Apple в Новосибирске приостановил свою работу: извещение об этом пришло клиентам бренда на электронную почту.

«Розничный магазин re:Store в ТРЦ Галерея Новосибирск временно закрыт», — сообщалось в тексте письма.

Руководитель отдела по связям с общественностью сети «re:Store» Людмила Семушина прокомментировала, с чем связана остановка деятельности фирменного магазина Apple в «Галерее».

По словам Людмилы Семушиной, причиной временного закрытия стала нехватка товаров.

«Деятельность магазина re:Store приостановлена в связи с проблемой пополнения товарных запасов от вендора. Компания делает всё возможное для возобновления поставок и для того, чтобы магазин в скором времени был открыт», —

указала руководитель PR-отдела сети «re:Store» в ответе на официальный запрос редакции.

Людмила Семушина подчеркнула, что работа магазина не прекращена окончательно, а приостановлена до момента возобновления поставок продукции бренда.

По данным сервиса 2ГИС, остальные филиалы сети «re:Store» в Новосибирске продолжают работу в штатном режиме.

Напомним, после введения ограничений от «яблочной» корпорации специалист объяснил Сиб.фм, почему техника бренда ощутимо увеличилась в цене, и могут ли иссякнуть запасы товаров в Новосибирске.

Ранее редакция Сиб.фм опубликовала несколько способов, с помощью которых новосибирцы могут оплатить подписку на Apple Music и iCloud после отключения системы Apple Pay в России.