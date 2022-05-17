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Названы 3 района Новосибирска с самыми агрессивными клещами

Фото Названы 3 района Новосибирска с самыми агрессивными клещами
Фото Названы 3 района Новосибирска с самыми агрессивными клещами

Фото pixabey

Роспотребнадзор назвал районы Новосибирской области с самыми агрессивными клещами.

Самые активные и агрессивные клещи обитают на территории Новосибирского района, где пострадали более 220 человек. В Искитимском и Тогучинском районах клещи покусали 211 человек с начала сезона. В Новосибирске опасными назвали 3 района.

Специалисты продолжают следить за числом жертв укусов клещей в Новосибирской области, где от них пострадали уже почти 2 тысячи человек. Согласно мониторингу за неделю с 4 по 10 мая, самыми активными оказались клещи, обитающие в Новосибирском (224 укушенных), Искитимском (155) и Тогучинском (56) районах области.

Также велик риск пострадать от укуса клеща в самом Новосибирске. Здесь за неделю клещи укусили более ста человек. Самыми опасными районами Новосибирска являются Советский (41 укус), Дзержинский (23) и Заельцовский (23).

В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты исследовали на наличие клещевого энцефалита 993 клеща, из них 21 оказались возбудителями. Из 922 клещей, исследованных на наличие клещевого боррелиоза, положительный результат на наличие возбудителя дали 302 насекомых.

Сейчас в Новосибирской области продолжают обрабатывать детские оздоровительные лагеря, парки и кладбища против клещей.

При этом самым надежным способом защититься от клещевого энцефалита остается вакцинация. В целях профилактики других инфекций, которые переносят клещи, важно не допускать их присасывания.

«Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес. В случае укуса клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области выросло число обращений к медикам из-за укусов клещей. В регионе зафиксировали на 115 % больше случаев укуса клещей, чем в 2021 году.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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