Названы самые высокооплачиваемые вакансии в мае 2022 года в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Стало известно, кто может рассчитывать на самые высокооплачиваемые должности в Новосибирске.

Рекрутинговое агентство SuperJob провело исследование вакансий и выделило пять самых высокооплачиваемых в Новосибирске. Возглавил рейтинг программист «1С», сообщает пресс-служба компании.

В мае 2022 года больше всего платить готовы программисту «1С». Соискатель со стажем работы от 3 лет, опытом доработки отраслевых конфигураций и знаниями о типовых конструкциях будет получать 150 тысяч рублей. Кроме того, работодатель готов предоставлять сотруднику льготное питание в корпоративной столовой и бесплатную парковку.

На втором и третьем местах – начальник отдела продаж с зарплатой от 90 тысяч рублей и бесплатными обедами и водитель грузовика за 85 тысяч рублей в месяц. Среди требований к потенциальному сотруднику – водительские права категорий «С» и «Е», опыт работы на грузовых автомобилях и готовность к командировкам. В задачах сотрудника – перевозка песка и щебня с карьеров на территории Новосибирска и области.

Четвертое и пятое место, среди вакансий с самыми высокими зарплатами в Новосибирске, заняли менеджер по продажам сантехнического оборудования и сервисный инженер-автоэлектрик.

Накануне стали известны зарплаты директоров муниципальных предприятий сферы ЖКХ в 2021 году. Самые большие деньги приносит работа с водой. У директора «Водоканала» зарплата превысила 206 тысяч рублей в месяц. Это почти на 350 % больше, чем средняя зарплата в Новосибирске.