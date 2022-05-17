Как отдыхаем на Дня России 12 июня 2022 года: календарь нерабочих дней от Минтруда

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Как отдыхаем на День России 12 июня 2022: россиян ждёт три выходных подряд.

Сколько дней будут отдыхать россияне в июне 2022 года, и ждёт ли их снова длинный перерыв от работы — в обзоре Сиб.фм.

В июне всех жителей страны ожидает очередной государственный праздник: 12 числа будет отмечаться День России. В 2022 году торжество в честь страны выпало на воскресенье, поэтому официальное празднование будет перенесено на следующий, уже рабочий, день — это будет понедельник, 13 июня. Таким образом россияне получают дополнительный выходной.

В связи с этим в июне 2022 года у граждан будет девять выходных дней, закреплённых законодательно. В календаре можно отметить в качестве выходных эти даты

4 и 5 июня: первые выходные месяца;

11 июня: обычный выходной день в рамках пятидневной рабочей недели;

12 июня: официальный праздник — День России;

13 июня: понедельник, на который переносится выходной день с 12 июня;

18 и 19 июня: суббота и воскресенье;

25 и 26 июня: (последние выходные месяца.

Таким образом, в июне 2022 года россияне, работа которых проходит в рамках стандартной пяти-/шестидневной рабочей недели, смогут отдыхать три дня подряд — с 11 по 13 июня включительно.

Стоит обратить внимание, что так как 10 июня в этом году не предпраздничный день, являться сокращённым он не будет: в эту пятницу россиянам понадобится отработать полноформатный рабочий день.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов прокомментировал перспективу перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России.