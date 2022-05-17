Ревнивец в Новосибирской области убил соперника с помощью горящей ковровой дорожки

Фото СУ СКР

Следователи СКР расследуют убийство в Краснозёрском районе Новосибирской области: ревнивый оппонент устранил соперника с помощью подожжённой ковровой дорожки.

Всё началось с того, что 38-летний житель села Казанак в Краснозёрском районе отправился на поиски своей возлюбленной к общему знакомому. Там он не нашёл объект своего вожделения, но, выходя из дома, его охватило чувство ревности.

«Как выяснили полицейские, 13 мая около 04.00 часов ночи задержанный на почве ревности к общей знакомой умышленно осуществил поджег ковровую дорожку на веранде дома, где проживал потерпевший, после чего произошло воспламенение всего строения. В результате возгорания потерпевший скончался»,

- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в Новосибирской области.

Полицейские отправились на розыск ревнивца и очень скоро его задержали и доставили к следователям СКР. Ему ничего не оставалось, как признаться в поджоге.

«Мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в инкриминируемом преступлении он признал частично. В настоящее время следователем проводится первоначальный объем следственных действий, направленных на сбор доказательств о его причастности к совершенному преступлению», — прокомментировали в СУ СКР по Новосибирской области.

В отношении ревнивца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Душегубу грозит до 15 лет тюрьмы. Напомним, ещё одна драматичная история накануне произошла в Татарске: мужчина толкнул свою сожительницу, от чего та скончалась.