Спасенный в Убинском районе лисенок подружился с французским бульдогом

Фото pixabey
В Новосибирской области дикий лисенок подружился с домашней собакой.
Новосибирские охотники спасли от гибели дикого лисенка в Убинском районе Новосибирской области. Животное неплохо чувствует себя дома и подружилось с французским бульдогом, сообщают читатели Сиб.фм.
Напомним, в начале месяца охотники нашли в Убинском районе Новосибирской области 4 маленьких лисят. Они спасли от гибели и приютили лисят, которых оставила мать.
«Дед с охоты лисенка привез. Нору затопило. Мамашка 4 бросила. Девочки ему мягкую игрушку дали, он в нее носом уткнулся и спит», – рассказывала читательница Сиб.фм.
Новосибирцы накормили голодное животное и даже выделили ему мягкую игрушку. По словам охотников, за короткий промежуток времени он стал ручным: в первый же день сидел на руках у незнакомых ему людей.
Предполагается, что лисята лишились матери, и по этой причине чуть не погибли в подтопленной норе.
Всем зверькам нашли новый дом. Одна из спасенных – лисица по кличке Алиса – подружилась с французским бульдогом в своем новом доме.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают