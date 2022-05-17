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Спасенный в Убинском районе лисенок подружился с французским бульдогом

Фото Спасенный в Убинском районе лисенок подружился с французским бульдогом
Фото Спасенный в Убинском районе лисенок подружился с французским бульдогом

Фото pixabey

В Новосибирской области дикий лисенок подружился с домашней собакой.

Новосибирские охотники спасли от гибели дикого лисенка в Убинском районе Новосибирской области. Животное неплохо чувствует себя дома и подружилось с французским бульдогом, сообщают читатели Сиб.фм.

Напомним, в начале месяца охотники нашли в Убинском районе Новосибирской области 4 маленьких лисят. Они спасли от гибели и приютили лисят, которых оставила мать.

«Дед с охоты лисенка привез. Нору затопило. Мамашка 4 бросила. Девочки ему мягкую игрушку дали, он в нее носом уткнулся и спит», – рассказывала читательница Сиб.фм.

Новосибирцы накормили голодное животное и даже выделили ему мягкую игрушку. По словам охотников, за короткий промежуток времени он стал ручным: в первый же день сидел на руках у незнакомых ему людей.

Предполагается, что лисята лишились матери, и по этой причине чуть не погибли в подтопленной норе.

Всем зверькам нашли новый дом. Одна из спасенных – лисица по кличке Алиса – подружилась с французским бульдогом в своем новом доме.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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