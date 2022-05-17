Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Таролог предсказала будущее Зеленского: «Он потеряет защиту»

Фото Таролог предсказала будущее Зеленского: «Он потеряет защиту»
Фото Таролог предсказала будущее Зеленского: «Он потеряет защиту»

T.me / Владимир Зеленский

Вскоре Владимир Зеленский потеряет свою защиту. Эзотерик Айгуль Хуснетдинова рассказала, что ждет украинского лидера в будущем.

Таролог рассказала каналу «360tv», какое будущее ждет Зеленского. По словам эксперта, лучшее для украинского политика – пойти на контакт с Россией.

Эзотерик из Одинцова Айгуль Хуснетдинова отметила, что сейчас Зеленский одинок, потерян и надеется получить от своих сторонников поддержку как политическую, так и эмоциональную. При этом ему грозят определенные проблемы в плане здоровья. В частности, у президента бывшей республики СССР могут быть проблемы с сердцем и морально-психологическим состоянием.

«Зеленский, очевидно, употребляет не самые рекомендованные препараты, что может отразиться на работе его сердца. Поэтому сейчас его больше всего должно беспокоить собственное здоровье. Это лучшее, что он сейчас может сделать», – рассказала эксперт.

К концу спецоперации Зеленский потеряет защиту коллег и политических сторонников. Все политические договоренности, которые он заключил с другими сторонами, также утратят силу.

«Лучшее сейчас для него – это пойти на контакт с оппонентом», – заключила эзотерик.

Ранее Сиб.фм писал, что Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы фотографией нациста с эмблемой СС.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

76384
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
18788
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
16032
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
14364
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
12991
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья
12699
Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день
12645
Пятница 13: страшная или удачная - астрологи рассказали, кому сказочно повезет 13 мая 2022 года