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Вскоре Владимир Зеленский потеряет свою защиту. Эзотерик Айгуль Хуснетдинова рассказала, что ждет украинского лидера в будущем.

Таролог рассказала каналу «360tv», какое будущее ждет Зеленского. По словам эксперта, лучшее для украинского политика – пойти на контакт с Россией.

Эзотерик из Одинцова Айгуль Хуснетдинова отметила, что сейчас Зеленский одинок, потерян и надеется получить от своих сторонников поддержку как политическую, так и эмоциональную. При этом ему грозят определенные проблемы в плане здоровья. В частности, у президента бывшей республики СССР могут быть проблемы с сердцем и морально-психологическим состоянием.

«Зеленский, очевидно, употребляет не самые рекомендованные препараты, что может отразиться на работе его сердца. Поэтому сейчас его больше всего должно беспокоить собственное здоровье. Это лучшее, что он сейчас может сделать», – рассказала эксперт.

К концу спецоперации Зеленский потеряет защиту коллег и политических сторонников. Все политические договоренности, которые он заключил с другими сторонами, также утратят силу.

«Лучшее сейчас для него – это пойти на контакт с оппонентом», – заключила эзотерик.

Ранее Сиб.фм писал, что Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы фотографией нациста с эмблемой СС.