Толстохвостый галаго и три мангуста переехали из зоопарка Новосибирска в Казань

Фото с сайта Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило, коллаж Сиб.фм

Несколько животных, включая толстохвостого галаго и троих мангустов, в мае переехали из Новосибирского зоопарка в Казанский зооботанический сад, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

На прошлой неделе, с 9 по 15 мая, из Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило отправили в Казанский зооботанический сад для дальнейшего содержания и разведения птиц и животных, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Транспортировка в Республику Татарстан осуществлялась автомобильным транспортом с соблюдением всех ветеринарно-санитарных правил. В результате в новое место обитания были доставлены: 10 крыланов (летучие собаки), три мангуста, две харзы, толстохвостый галаго, дальневосточный кот, дикобраз, а также три обыкновенных фазана.

Новосибирский зоопарк нередко отправляет животных в другие города. Напомним, ранее местный сервал переехал в подмосковную Черноголовку, а три песца — в Стокгольм.