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Украинские нацисты обстреляли школу и частные дома в Курской области

Фото Украинские нацисты обстреляли школу и частные дома в Курской области
Фото Украинские нацисты обстреляли школу и частные дома в Курской области

Фото vk.com / k46

Село Алексеевка в Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины около пяти часов утра 17 мая.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного села Алексеевка. Украинские нацисты открыли огонь из крупнокалиберного оружия утром 17 мая. Пострадали школа и несколько частных домов.

«Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что российские пограничники ответным огнем быстро подавили обстрел. Сейчас в деталях инцидента разбираются специалисты, которые выехали на место происшествия.

Ранее Сиб.фм писал, что 18-летний житель Белгородской области погиб под украинскими снарядами 11 мая.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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