В Бердске потушили крупный пожар на предприятии по производству упаковочных материалов

Фото: кадры из видео, размещённого в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте», коллаж Сиб.фм

Спасателям ГУ МЧС России по Новосибирской области удалось потушить пожар на промышленном предприятии в Бердске.

Сообщение о возгорании на улице Химзаводской поступило дежурному сегодня, 17 мая, в 07:35. В течение 10 минут на место вызова прибыли первые подразделения пожарной охраны с усилением группировки сил и высотной техникой.

Усиление было связано с опасным производством и большим очагом возгорания. Однако уже через полчаса пожарным удалось потушить открытый огонь. Площадь горения составила более двух тысяч квадратных метров.

«Площадь большая, но чуть-чуть кровля повреждена и внутри. Всё уже потушили»,

- сообщили свежую информацию в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет. Сейчас уточняется материальный ущерб, нанесённый производству.