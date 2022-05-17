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общество

В Бердске пропал сутулый 27-летний мужчина

Фото В Бердске пропал сутулый 27-летний мужчина
Фото В Бердске пропал сутулый 27-летний мужчина

Фото vk.com / lizaalert_novosib

Под Новосибирском разыскивают 27-летнего мужчину с сутулостью.

27-летний житель Бердска пропал 14 мая. Мужчину разыскивают полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

27-летний Сергей Рябов ушел из дома в Бердске вечером 13 мая и не выходил на связь с близкими в течение суток. Однако 14 мая мужчина вернулся домой в тревожном состоянии. С чем связано такое нервное состояние, он не объяснил, а потом снова ушел из дома.

Пропавший имеет особую примету – он сутулится. Рост мужчины – 186 сантиметров, он худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения был одет в красную кофту с капюшоном, голубые потертые джинсы и черные кроссовки. С собой у него был синий рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Ранее Сиб.фм писал, что 18 человек пропали без вести в апреле 2022 года в Новосибирской области.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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