В Новосибирске ищут вандалов, устроивших погром в «Инских холмах»

Фото предоставлено управляющей компанией сити-квартала «Инские холмы»

В Новосибирске заплатят 30 тысяч рублей за помощь в поиске вандалов, испортивших строения на территории сити-квартала «Инские холмы» в Октябрьском районе.

Утром 15 мая на территории жилого комплекса «Инские холмы» вандалы повредили несколько конструкций. Камеры видеонаблюдения, расположенные на территории, зафиксировали лица подростков, которые нанесли ущерб имуществу сити-квартала. После инцидента управляющая компания «Инских холмов» объявила о награде размером 30 тысяч рублей тем, кто поможет найти вандалов.

«Хотим показать городу эти светлые лица и найти для полиции», — аргументировал представитель управляющей компании.

Как рассказали редакции Сиб.фм в «Инских холмах», на территории ЖК повредили сразу несколько конструкций. С набережной был сорван предупреждающий знак «Осторожно, опасность»; также на мосту намеренно полопали оставшиеся с церемонии открытия воздушные шары, а в центре квартала подростки пытались раскачать металлические буквы.

Представитель управляющей компании уточнил, что охранник выгнал вандалов с территории комплекса, но позже они нанесли второй визит, во время которого разбили навесы. Цена одного такого козырька составляет около 100 тысяч рублей.

Управляющая компания написала заявление в полицию, но также планирует искать навредивших подростков самостоятельно.

«Мы хотим установить личности, и за помощь в этом назначили награду», —

рассказали в управлении «Инских холмов».

В связи с этим новосибирцев, которым что-либо известно о произошедшем инциденте либо его участниках, просят сообщить по телефону 209-24-74, в редакцию Сиб.фм или полицию.

Размер награды для тех, чьи данные о навредивших подростках окажутся верными, составит 30 тысяч рублей.

«Оплата будет произведена после проверки и подтверждения данных полицией», — указали в «Инских холмах».

Напомним, в мае вандалы изрисовали фаллосами и непристойными надписями детский городок «Кораблик», открытый в 2008 году благотворительным фондом топ-модели Натальи Водяновой «Обнажённые сердца».