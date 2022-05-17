Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске объявили в розыск женщину с ножом, которая угрожала прохожим

Фото В Новосибирске объявили в розыск женщину с ножом, которая угрожала прохожим
Фото В Новосибирске объявили в розыск женщину с ножом, которая угрожала прохожим

Фото: кадры из видео, размещённого в паблике «Инцидент» во «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Новосибирские полицейские начали проверку после сообщения в соцсетях об агрессивной женщине, которая разгуливает с ножом по Ленинскому району.

Даму в красном с ножом в руках новосибирцы заметили и сняли на видео в минувшие выходные. Сначала она кричала на детей и оскорбляла других пассажиров в автобусе № 60, а затем вышла на улицу и начала угрожать прохожим ножом.

Поняв, что её снимают, она перебежала дорогу и уехала на маршрутке №63. Как рассказывают очевидцы, подобная ситуация повторяется не в первый раз. В 2021 году женщину, похожую на эту, также видели в общественном транспорте: она кричала на детей в автобусе.

Те, кто столкнулся с агрессивной дамой на этот раз, собираются писать заявление в полицию. Впрочем, в областном главке МВД и сами начали розыск свидетелей этого происшествия.

«По факту выявленной публикации в сети интернет, на которой в одном из районов Новосибирска женщина якобы угрожает ножом прохожим, сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, личности гражданки, изображённой на видео, а также свидетелей конфликта», -

пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

77074
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
19236
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
16309
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
14534
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
13157
Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день
13075
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья
12816
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм