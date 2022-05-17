В Новосибирске объявили в розыск женщину с ножом, которая угрожала прохожим

Фото: кадры из видео, размещённого в паблике «Инцидент» во «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Новосибирские полицейские начали проверку после сообщения в соцсетях об агрессивной женщине, которая разгуливает с ножом по Ленинскому району.

Даму в красном с ножом в руках новосибирцы заметили и сняли на видео в минувшие выходные. Сначала она кричала на детей и оскорбляла других пассажиров в автобусе № 60, а затем вышла на улицу и начала угрожать прохожим ножом.

Поняв, что её снимают, она перебежала дорогу и уехала на маршрутке №63. Как рассказывают очевидцы, подобная ситуация повторяется не в первый раз. В 2021 году женщину, похожую на эту, также видели в общественном транспорте: она кричала на детей в автобусе.

Те, кто столкнулся с агрессивной дамой на этот раз, собираются писать заявление в полицию. Впрочем, в областном главке МВД и сами начали розыск свидетелей этого происшествия.

«По факту выявленной публикации в сети интернет, на которой в одном из районов Новосибирска женщина якобы угрожает ножом прохожим, сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, личности гражданки, изображённой на видео, а также свидетелей конфликта», -

пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.