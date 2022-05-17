В Новосибирске женщина с ножом угрожала прохожим

Фото: кадры из видео, размещённого в паблике «Инцидент» во «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Странная женщина в кепке угрожала прохожим ножом в Ленинском районе Новосибирска.

В Ленинском районе Новосибирска в минувшие выходные была замечена странная женщина. Она вела себя агрессивно и угрожала окружающим ножом.

Сначала она кричала на детей и оскорбляла других пассажиров в автобусе № 60, а затем вышла на улицу и начала угрожать прохожим ножом. В паблике «Инцидент» в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой хорошо видно, как женщина преграждает людям дорогу и достаёт из сумки нож.

Когда агрессивная горожанка поняла, что её снимают, поспешила удалиться. Она перебежала дорогу, нарушив правила, и села на маршрутку № 63.

«Те, кому она угрожала, собираются писать на нее заявление», — сообщила подписчица «Инцидента» Елизавета.

Одна из подписчиц написала в комментариях, что примерно в это же время видела агрессивную женщину в автобусе № 12 в 2021 году, она ехала в сторону площади Маркса.

«Громко орала и оскорбляла всех. Кстати, в той же самой одежде была», — отметила горожанка.

Напомним, угрожать ножом окружающим в Новосибирске также пытался мужчина в Первомайском районе. Он пришёл в супермаркет, чтобы бесплатно выпить банку пива, а когда сотрудники магазина потребовали рассчитаться за товар, продемонстрировал нож.