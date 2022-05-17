В Новосибирске оштрафовали троих активистов за плакаты с антироссийскими надписями

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Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал троих активистов, которые вышли на протестные акции с антироссийскими плакатами.

Все три административных дела Центральный районный суд рассмотрел сегодня, 17 мая. Первой в список нарушителей попала Татьяна Шипицына, которая 27 марта вышла с плакатом с рисунком столба с колючей проволокой и словом из трёх букв на площадь Ленина. За это женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

8 апреля в поле зрения правоохранителей попал Николай Лыков, который также вышел в театральный сквер с провокационным плакатом. На него было составлено сразу два административных протокола.

«Постановлениями Центрального районного суда Новосибирска от 17 мая Лыков Н.Н. признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административных штрафов соответственно 35 тысяч рублей и 10 тысяч рублей», — рассказали в Центральном районном суде.

Третьей оштрафованной стала Марина Цурмаст: она ночью 14 апреля на выставке, посвящённой годовщине присоединения Крыма к России, расклеивала листовки с названиями украинских городов Бородянка, Ирпень, Буча, Мариуполь, Харьков.

«Цурмаст М.В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 30 тысяч рублей»,

- добавили в Центральном районном суде.

Постановления ещё не вступили в силу и могут быть обжалованы.

Напомним, ранее Центральный районный суд оштрафовал директора частной котельной Станислава Карзанова, который дважды пытался перекрасить мэрию Новосибирска в цвета украинского флага. За художества и тягу к искусству коммунальщика оштрафовали почти на 100 тысяч рублей.