В Новосибирске отремонтируют подземный пешеходный переход у ГПНТБ

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В Новосибирске планируют отремонтировать подземный пешеходный переход у ГПНТБ в 2023 году.

Глава МУП «Метро Мир» Александр Мысик сообщил, что в 2023 году в Новосибирске начнут ремонтировать подземный пешеходный переход у ГПНТБ.

В Новосибирске продолжают восстанавливать пешеходные мосты и подземные переходы. С 2019 года муниципальное предприятие «Метро Мир» реконструировало четыре крупных подземных перехода. В их числе – переход у театра «Красный факел», переход через улицу Большевистскую у станции метро «Речной вокзал», переходы на пересечении Красного проспекта и улицы Максима Горького.

В следующем году очередь дойдет и до перехода у ГПНТБ. Сейчас власти готовят соответствующий проект.

Пешеходному переходу у ГПНТБ мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил уделить особое внимание.

«В ближайших планах – переход на площади Пименова, у ГПНТБ. Этому объекту следует уделить особое внимание, потому что речь идет о безопасности эксплуатации. Необходимо в максимально короткие сроки завершить обследование перехода и разработать документацию, чтобы дальше мы могли приступить к другим вопросам», – заявил Локоть.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске въезд на МЖК отремонтируют в 2022 году за 80 миллионов рублей. Кроме того, в текущем году в городе отремонтируют 6 трамвайных переездов.