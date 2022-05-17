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В Новосибирске в 2022 году отремонтируют проспект Маркса за 262 млн рублей

Фото В Новосибирске в 2022 году отремонтируют проспект Маркса за 262 млн рублей
Фото В Новосибирске в 2022 году отремонтируют проспект Маркса за 262 млн рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Проспект Карла Маркса в Новосибирске отремонтируют за 262 миллиона рублей до конца 2022 года.

В центре Новосибирска в 2022 году отремонтируют проспект Карла Маркса от площади Лыщинского до площади Маркса. Работы пройдут с июня по сентябрь.

Сейчас Управление дорожного строительства уже объявило аукцион на поиск подрядчика. На работы выделили почти 262 миллиона рублей.

В рамках реконструкции проспекта Маркса подрядчик будет обязан выполнить подготовительные работы и исправить дорожное покрытие с помощью фрезирования, а также обустроить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Помимо этого, компания-подрядчик поднимет ливневки до уровня покрытия и нанесет на дорогу свежую разметку.

Заявки принимаются до 1 июня 2022 года. Работы пройдут с момента подписания контракта до 22 июля, второй этап реконструкции проспекта должны провести до 22 августа. Полностью закончить ремонт планируется к концу сентября текущего года.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске отремонтируют подземный пешеходный переход у ГПНТБ.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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