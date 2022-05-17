В Новосибирске задержали обвиняемого в убийстве мужчины в ЖК «Марсель»

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Полиция в Новосибирске задержала 32-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, которое было совершено 15 мая в ЖК «Марсель», сообщили в пресс-службе СК.

Сотрудники полиции в Новосибирске задержали мужчину, которому предъявлено обвинение в убийстве, совершённом 15 мая на территории жилого комплекса «Марсель».

После задержания обвиняемого доставили в следственный отдел по Октябрьскому району, вину он полностью признал и в настоящее время находится под стражей, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Новосибирской области 17 мая.

Уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, во время конфликта утром в воскресенье обвиняемый нанёс 29-летнему оппоненту не менее одного удара ножом в брюшную полость, в результате чего тот впоследствии скончался в медицинском учреждении. Во время разборок оба мужчины были в нетрезвом виде.

Напомним, Сиб.фм ранее писал об этом убийстве и публиковал кадры, сделанные в «Марселе» до того, как пострадавшего забрали медики. Найти их можно здесь.