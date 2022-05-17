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общество

В Новосибирской области похоронили погибшего на Украине 26-летнего младшего сержанта

Фото В Новосибирской области похоронили погибшего на Украине 26-летнего младшего сержанта
Фото В Новосибирской области похоронили погибшего на Украине 26-летнего младшего сержанта

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Еще один военный из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине.

16 мая в Куйбышевском районе НСО похоронили 26-летнего военнослужащего Алексея Рожкова. Он погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в районной администрации.

26-летний младший сержант погиб на Украине 7 мая. У него остались жена и трое несовершеннолетних детей. В администрации района рассказали АиФ-Новосибирск, что Алексей Рожков родился в 1995 году в Барабинском районе Новосибирской области.

После окончания колледжа он учился в местном сельскохозяйственном техникуме. В 2014 году проходил срочную службу в Бурятии, после этого служил по контракту.

Похороны состоялись 16 мая в Куйбышевском районе НСО.

Ранее Сиб.фм писал, что 6 мая в Новосибирской области похоронили сразу пятерых военных.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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