В ПФР назвали основные причины отказа в выплате на детей с 8 до 17 лет

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Одна из основных причин, по которым граждане могут получить отказ в предоставлении выплаты на детей с 8 до 17, – несоответствие критериям нуждаемости. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-центре новосибирского отделения ПФР.

Ежемесячное пособие на детей с 8 до 17 лет – мера государственной поддержки родителей с невысоким доходом. В новосибирском отделении Пенсионного фонда России рассказали, что выплата устанавливается малообеспеченным семьям после проведения комплексной оценки нуждаемости при следующих условиях:

--ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения – в Новосибирской области данный показатель составляет 12 775 рублей на человека;

--собственность семьи не превышает требования законодательства к движимому и недвижимому имуществу;

--заявитель и дети — граждане РФ, постоянно проживающие в РФ.

При оценке нуждаемости учитываются как доходы семьи, так и её имущество. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления.

"Это значит, что если гражданин обратился за выплатой в мае 2022 года, то будут учитываться его доходы с января по декабрь 2021 года. Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи", — объяснили в ПФР.

Сведения, используемые при оценке нуждаемости, предоставляются в ПФР из различных ведомств в рамках межведомственного взаимодействия. Самим гражданам справки о доходах представлять в Пенсионный фонд не нужно. Исключение составляют представители самозанятого населения, а также «силовики». Сведения о доходах и имуществе поступают из ФНС, Росреестра, МВД и целого ряда других ведомств.

Что входит в доходы семьи:

доходы от трудовой деятельности (зарплаты, премии, авторские гонорары и пр.);

доходы от предпринимательской деятельности;

пенсии, пособия, алименты;

денежные выплаты в рамках обучения (стипендии, гранты и пр.);

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств;

компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей;

доходы от ценных бумаг (учитываются за вычетом понесенных расходов);

доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;

доходы, от специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

содержание судей;

доходы, полученные за пределами РФ;

доходы от выигрышей и проценты по вкладам.

Одна из часто встречающихся причин принятия отказного решения – именно превышение СДД (среднедушевого дохода семьи).

Обращаем внимание, что если после указанного периода (периода, за который представляется доход для установления данной выплаты) доходы семьи стали ниже, семья позже может подать заявление на установление пособия вновь. Наиболее удобный способ подачи заявления – в электронном виде через портал госуслуг. В Новосибирской области 97% заявлений на установление данного пособия поступили в органы ПФР именно в электронном виде.

По всем вопросам, связанным с установлением данной выплаты, граждане могут обратиться в Единый контакт-центр – 8 800 600 0000, в контакт-центр Отделения ПФР по Новосибирской области – 8 800 600 0720, а также через официальные станицы Отделения ПФР по Новосибирской области в социальных сетях.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о новосибирцах, которые получили отказ в назначении пособия из-за того, что их доход буквально на несколько рублей превышает минимальный.