"Сильно богатые": жителям Новосибирска отказали в выплате на детей до 17 лет

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жительница Новосибирска Светлана не смогла оформить новую выплату на детей до 17 лет из-за того, что её доход буквально на несколько рублей превышает среднедушевой.

Выплата от 8 до 17 лет: кому положена

С 1 мая Пенсионный фонд России начал принимать заявления на получение новой выплаты для семей, где воспитываются дети от 8 до 17 лет. Пособия начнут выплачивать в мае, при этом они будут зачисляться сразу за два месяца в случае одобрения заявления.

Пособие составит примерно от 6000 до 12 000 рублей. Семьи с невысокими доходами имеют право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране прожиточный минимум на детей в 2022 составляет 11 592 рубля, но в некоторых регионах эта цифра чуть меньше или больше среднероссийского показателя.

Перебор по доходам

Жительница Новосибирска Светлана подала заявление на новую выплату в числе первых, в начале мая. Женщина признаётся: была уверена, что решение будет положительным.

"У меня доход 15 тысяч рублей сейчас. Плюс плачу ипотеку. Любая материальная помощь была бы хорошим подспорьем. Особенно сейчас, когда цены на все стремительно растут" — рассказала она корреспонденту Сиб.фм.

Однако вместо денег на карту пришло сообщение об отказе в выплате.

"Точную формулировку не скажу, слишком она забюрократизированная. Но смысл в том, что мой доход оказался то ли на 40, то ли на 90 рублей больше того минимума, при котором положена выплата. В общем, сильно богатые мы", — сокрушается сибирячка.

"Богатой" матери 15-летнего ребёнка-подростка приходится "распоряжаться" семейным бюджетом, в котором только две стабильных статьи доходов — её небольшая зарплата и алименты в размере 4000 рублей.

"Зато статей расходов у нас ой как много! Это не только питание и одежда. Подростку требуются еще и услуги репетиторов, иногда просто хочется с друзьями погулять, в кино сходить элементарно", — подытожила собеседница.

В аналогичной ситуации оказался и отец троих детей из Новосибирска Игорь. Он рассказал Сиб.фм, что получил отказ в новой выплате из-за превышения суммы доходов.

"С ума сойти! Сначала обрадовали людей, а потом — фиг. Видимо, пройти через этот "фильтр" смогут только сильно бедные или сильно наглые", — предположил мужчина.

Игорь добавил, что знает истории, когда люди специально "рисуют" справки с маленькими доходами для получения всех возможных выплат от государства.

"Сами ездят на хороших машинах, оформленных на родственников, денег — куры не клюют. Но еще и халявные пособия на карту капают", — говорит многодетный отец.

Не меньше мужчину возмущают те малоимущие, которые "принципиально не работают", но "всегда с протянутой рукой".

"Люди всю жизнь сидят на шее государства. От пособия до пособия. Вот им — всегда пожалуйста. А тем, кто старается копейку заработать, им отказы", — сказал мужчина.

Причина отказа в предоставлении выплаты до 17 лет

Чтобы получить новое пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет, среднедушевой доход в семье не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе. Максимальный размер денежной поддержки составит 12 000 рублей.

Если доходы семьи будут соответствовать установленным критериям, в начислении пособия могут отказать.

Ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения. В среднем по стране 12 654 рубля. При этом прожиточный минимум на ребенка составляет 12 274 рублей (эта сумма влияет на размер самого пособия).

Расчетный период для дохода человека — 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца подачи заявления. То есть проверяются доходы не сразу перед обращением, а за год, что закончился 4 месяца назад.

Ранее, Сиб.фм опубликовал подробную инструкцию подачи заявление на Госуслугах на новую выплату.