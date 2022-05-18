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Экстремальный ветер и жара до +28 сохранятся в Новосибирске до 21 мая

Фото Экстремальный ветер и жара до +28 сохранятся в Новосибирске до 21 мая
Фото Экстремальный ветер и жара до +28 сохранятся в Новосибирске до 21 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Новосибирске с 19 до 21 мая.

Жителей Новосибирска предупредили о сильном ветре и жаре, которые сохранятся в областном центре до 21 мая. Порывы будут достигать 18 метров в секунду, тогда как столбики термометров покажут +28 градусов. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В муниципалитете уточнили, что погодные условия будут способствовать распространению природных пожаров, не исключено падение плохо закреплённых конструкций.

В четверг, 19 мая, днем ожидается +26..+28 °С . Вечер будет дуть юго-западный: ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В пятницу новосибирцев ожидает небольшой дождь, а также порывистый ветер до 12 метров в секунду.

21 мая, в субботу, температура ночью составит +12..+14 °С, днем +25..+27 °С. Ветер южный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Преимущественно без осадков.

Напомним, к 18 мая вода в Новосибирском водохранилище прогрелось до 17,5 градусов тепла. В реке Обь температура воды составила 15,2 градуса.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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