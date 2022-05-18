Вода в Новосибирском водохранилище прогрелась до 17,5 градусов

Температура воды в Новосибирском водохранилище составила 17,5 градусов 18 мая. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Новосибирское водохранилище прогрелось до 17,5 градусов тепла. Об этом 18 сообщили синоптики Западно-Сибирского Управления.

В реке Обь температура воды составила 15,2 градуса.

Водоёмы в Новосибирской области прогреваются на фоне установившейся в городе тёплой погоды. Так, 18 и 19 мая в столице Сибири ожидается жара до +31 градусов. Ночные температуры тоже не опускаются ниже 15 градусов.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска открыли пляжный сезон 30 апреля. Многие загорали прямо рядом с льдинами.

В начале мая в Новосибирске запустили почти 20 городских фонтанов. Большинство из них ввели в рабочий режим одновременно, в ходе подготовки к празднованию Дня Победы.