Маршрутка № 12 с пассажирами загорелась во время движения в Бердске

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"

В среду, 18 мая, в Бердске во время движения загорелась маршрутка № 12 с пассажирами.

Маршрутное такси № 12 с пассажирами загорелось на ходу в Бердске. ЧП произошло утром 18 мая. В результате инцидента выгорел салон транспортного средства.

Со слов очевидцев возгорание началось в 9:20 утра. Через несколько минут спасатели уже были на месте. Довольно быстро пламя полностью охватило автобус. Маршрутка пострадала как снаружи, так и внутри.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в результате инцидента никто не пострадал. Водитель и пассажир эвакуировались самостоятельно.

Напомним, вечером 9 мая в Дзержинском районе Новосибирска загорелся трамвай № 14, инцидент произошёл после 22:00 часов.

Как и в случае с бердской маршруткой, трамвай загорелся во время движения, пассажиры и водитель с кондуктором эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны.