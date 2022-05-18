Мэрия Новосибирска хочет продать стадион «Спартак»

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Мэрия рассматривает вопрос о продаже стадиона «Спартак» в центре Новосибирска.

Городские власти рассматривают возможность продажи стадиона «Спартак» для сокращения расходов. Об этом сообщил глава департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский.

Новосибирский стадион «Спартак» могут продать в обозримом будущем. Сейчас городу принадлежит 43,6 % уставного капитала стадиона в центре Новосибирска. Содержание объекта обходится мэрии слишком дорого в условиях сложившейся экономической ситуации.

Остальные акции стадиона принадлежат «РАТМ Холдингу», которым владеет предприниматель Эдуард Таран.

Кто может стать покупателем стадиона, пока неизвестно. Депутаты горсовета опасаются, что на месте стадиона в центре города могут появиться высотные ЖК. Впрочем, сам вопрос о продаже стадиона еще не решен. В ближайшее время в мэрии пройдет совещание, в котором примет глава города Анатолий Локоть и депутаты новосибирского горсовета.

Ранее Сиб.фм писал, что мэрия Новосибирска отдала гектар частного сектора на Фрунзе под новую застройку.