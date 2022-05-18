Пожарный поезд привлекли для тушения склада площадью 1750 кв. метров в Новосибирске

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

Всю ночь 18 мая спасатели ГУ МЧС России боролись с огнём на складе в Дзержинском районе Новосибирска – победили огонь к утру, площадь возгорания составила 1750 кв. метров.

Сообщение о пожаре в складском помещении на пульт ГУ МЧС России по Новосибирской области поступило около двух часов ночи 18 мая. Уже через несколько минут на месте были пожарные расчёты.

Трудность заключалась в том, что потребовалось прокладывать магистральные линии от пожарных гидрантов. Использован был даже пожарный поезд. Локализовать огонь удалось только к пяти утра. Общая площадь возгорания составила 1 750 квадратных метров.

"По предварительной информации, в здании располагались автомастерские и складские помещения для хранения хозяйственных товаров. На тушение пожара задействованы 54 человека личного состава МЧС России, 16 единиц пожарной и специальной техники. Данные о пострадавших не поступали", – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, склад с опасными материалами горел и днём ранее: 17 мая возгорание произошло на предприятии по производству упаковки в Бердске площадью более 2 000 квадратных метров.