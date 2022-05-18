Опубликован график отключения горячей воды в Новосибирске в июне 2022 года

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Компания СГК опубликовала полный перечень адресов, где в июне 2022 года будет прекращена подача горячей воды.

В Новосибирске с 12 мая начались гидравлические испытания тепловых сетей, которые продлятся до 23 июля. Полный список жилых домов, в которых в июне не будет горячей воды, опубликовала компания СГК.

Как ранее сообщалось, проверка теплосетей будет проходить в 13 этапов. При наличии технической возможности, ремонтные работы завершатся раньше срока.

В июне 2022 года горячую воду отключат по следующим адресам:

2-13 июня – зона ТЭЦ-4:

улицы Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от м. Гагаринская до ул. Северная), Д. Донского, Залесского, Жуковского, Д. Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до ул.Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Кропоткина, Деповская, Пулеметная.

3-15 июня – зона ТЭЦ-2, правый берег:

улицы: Серебренниковская, М. Горького – от Красного проспекта до Каменской, Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская, Свердлова, Спартака, Каинская, Инская, Якушева, Садовая, от Маковского до Кирова — Сакко и Ванцетти, Б. Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская и Декабристов до Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская от Сакко и Ванцетти до Лобова, Колыванская, Коммунистическая, Советская до Вокзальной магистрали, Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между Советской и Революции, Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, Шамшурина и Ивачева до вокзала «Новосибирск — Главный», проспект Димитрова до пл. Кондратюка — в Центральном округе.

14-24 июня – зона ТЭЦ-2 Ленинский вывод:

улицы Планировочная, Котовского (от ул. Пермитина до ул. Станиславского), Горская, Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Геодезическая, Новогодняя, Н-Данченко (от пл. Лыщинского до ул. Ватутина) в Ленинском и Кировском районах, ж/к «Ясный Берег», «Восточный поселок», «Венеция», «Панорама», абоненты по ул. 1-я и 2-я Чулымская.

14 – 25 июня – зона ТЭЦ-5:

в Дзержинском районе: ул. Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й,3 -й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный пер., 1-й, 2-й Доватора Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я, 2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский пер., Волжский пер., Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский пер., Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Электрозаводской проезд, Планетная, ул. Светлая, Н.Островского, Кольцова.

16 – 24 июня – зона ТЭЦ-4:

5−6 м-н — Курчатова, Красных зорь, Рассветная, Тайгинская, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники, Северный поселок по улицам Фадеева, Игарская.

28 июня — 4 июля – зона ТЭЦ-2: улицы Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста в Ленинском районе.

Как ранее писал Сиб.фм, в понедельник, 16 мая, на левом берегу Новосибирска отключат горячую воду в жилых домах и социальных объектах. Гидравлические испытания продлятся две недели, то есть до 28 мая.