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общество

Горячую воду отключили 16 мая на левом берегу Новосибирска

Фото Горячую воду отключили 16 мая на левом берегу Новосибирска
Фото Горячую воду отключили 16 мая на левом берегу Новосибирска

Фото pixabay.ru

СГК опубликовала график отключения горячей воды в домах на левом берегу Новосибирска с 16 мая.

В понедельник, 16 мая, на левом берегу Новосибирска отключат горячую воду в жилых домах и социальных объектах. Гидравлические испытания продлятся две недели, то есть до 28 мая. Об этом сообщается на официальном сайте СГК.

Без горячей воды остались жители домов, запитанных от ТЭЦ-3. В список отключений входят следующие улицы:

--Петропавловская, Станиславского, Троллейная, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Р-Корсакова, С-Гвардейцев, Н-Данченко, Вертковская, Степная, Пархоменко, Плахотного, Котовского, Тульская.

В зону отключения попали также дома, расположенные по следующим улицам:

--2-я Станционная, Широкая, Невельского, Забалуева, Халтурина, Колхидская, Спортивная, Филатова, Титова, Оборонная, Волховская.

На две недели останутся без горячей воды новосибирцы, проживающие в жилмассиве Троллейный, «Чистая слобода», Западный и Юго-Западный, поселка «Затон», промышленной площадке НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционная, 2-я Станционная и Олимпийская.

В компании СГК уточнили, что горячая вода в дома новосибирцев вернется после устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

В случае возникновения нештатных ситуаций, жители могут обращаться по следующим номерам:

051, 227-44-44, 218-68-88 – единая дежурно-диспетчерская служба мэрии;

289-01-47 – начальник смены ООО «НТСК»;

289-25-66, 349-18-27 – диспетчерский пункт 2-го района тепловых сетей.

Ранее компания СГК опубликовала интерактивную карту отключений горячей воды, связанных с проведением гидравлических испытаний в Новосибирске.

Напомним, отопительный сезон в Новосибирске официально завершился 11 мая. Отключения горячей воды в рамках испытаний теплосетей начались с 12 мая.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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