Горячую воду отключили 16 мая на левом берегу Новосибирска

Фото pixabay.ru

СГК опубликовала график отключения горячей воды в домах на левом берегу Новосибирска с 16 мая.

В понедельник, 16 мая, на левом берегу Новосибирска отключат горячую воду в жилых домах и социальных объектах. Гидравлические испытания продлятся две недели, то есть до 28 мая. Об этом сообщается на официальном сайте СГК.

Без горячей воды остались жители домов, запитанных от ТЭЦ-3. В список отключений входят следующие улицы:

--Петропавловская, Станиславского, Троллейная, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Р-Корсакова, С-Гвардейцев, Н-Данченко, Вертковская, Степная, Пархоменко, Плахотного, Котовского, Тульская.

В зону отключения попали также дома, расположенные по следующим улицам:

--2-я Станционная, Широкая, Невельского, Забалуева, Халтурина, Колхидская, Спортивная, Филатова, Титова, Оборонная, Волховская.

На две недели останутся без горячей воды новосибирцы, проживающие в жилмассиве Троллейный, «Чистая слобода», Западный и Юго-Западный, поселка «Затон», промышленной площадке НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционная, 2-я Станционная и Олимпийская.

В компании СГК уточнили, что горячая вода в дома новосибирцев вернется после устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

В случае возникновения нештатных ситуаций, жители могут обращаться по следующим номерам:

051, 227-44-44, 218-68-88 – единая дежурно-диспетчерская служба мэрии;

289-01-47 – начальник смены ООО «НТСК»;

289-25-66, 349-18-27 – диспетчерский пункт 2-го района тепловых сетей.

Ранее компания СГК опубликовала интерактивную карту отключений горячей воды, связанных с проведением гидравлических испытаний в Новосибирске.

Напомним, отопительный сезон в Новосибирске официально завершился 11 мая. Отключения горячей воды в рамках испытаний теплосетей начались с 12 мая.