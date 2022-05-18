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общество

Пухляш из Little Big купил для мамы автомобиль за 3 миллиона в Новосибирске

Фото Пухляш из Little Big купил для мамы автомобиль за 3 миллиона в Новосибирске
Фото Пухляш из Little Big купил для мамы автомобиль за 3 миллиона в Новосибирске

Фото vk.com / krasilov94

Танцор Дмитрий Красилов, прославившийся после съемок в клипе Little Big, купил для мамы автомобиль в новосибирском автоцентре.

Стоимость машины, которую артист приобрел в Новосибирске, составляет примерно 3 миллиона рублей. Об этом сообщает специализированное издание «Автосоюз».

Актер и танцор Дмитрий Красилов стал популярным после клипа группы Little Big для «Евровидения». Недавно он приобрел дорогой автомобиль в автоцентре «Сибтрансавто-Новосибирск» в подарок маме. Выбрал Пухляш красный Haval F7x Tech Plus стоимостью около 3 миллионов рублей.

Красилова называют символом бодипозитива: его вес 112 килограммов, при этом рост – 162 сантиметра. Однако он абсолютно уверен в себе, и сделал свои особенности фишкой. Дима родился в селе Алтайского края и уже в садике осознал, что отличается от остальных. Его дразнили за лишний вес лет с 4. И только в подростковом возрасте он перестал обижаться на прозвища «телепузик» и «колобок» и принял себя таким, какой есть, рассказал артист на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Ранее Сиб.фм писал, что 6-летний мальчик из Новосибирска выиграл у Ольги Бузовой в шоу на «Пятнице».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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