Режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса в Новосибирске продлили до 20 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В мэрии Новосибирска решили продлить режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора до 20 мая.

Такое решение было принято на аппаратном совещании мэра Новосибирска Анатолия Локтя 17 мая. Не отменять вводимые меры предложил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.

Связано это с тем, что жалоб на вывоз мусора по-прежнему много. Особенно, пока переполненных мусорных баков много в Октябрьском и Дзержинском районах, хотя ранее регоператор и заявлял о стабилизации ситуации.

Напомним, МУП "САХ" ранее пошёл навстречу регоператору «Экология-Новосибирск» и заключило договор о вывозе мусора с дополнительной территории. Однако для муниципального предприятия тоже оказалось не просто обслуживать оба берега столицы Сибири.

Чиновники мэрии Новосибирска решили пока не отменять режим повышенной готовности и посмотреть на развитие ситуации до пятницы, 20 мая.