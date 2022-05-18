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экономика общество

Россия заняла 22 место в мире по размеру пенсий

Фото Россия заняла 22 место в мире по размеру пенсий
Фото Россия заняла 22 место в мире по размеру пенсий

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Экономист Николай Кузнецов заявил, что по уровню пенсий Россия занимает 22 место в мире.

Россия занимает 22 место в мире по уровню пенсий. Такой показатель выведен на основании данных о том, что пенсия покрывает 29% заработной платы, сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николая Кузнецова.

По словам Кузнецова, именно метод сравнения пенсий в сопоставлении со средними зарплатами в стране является подходом, наиболее корректно показывающим уровень дохода человека с учётом уровня жизни.

Эксперт добавил, что просто сопоставлять абсолютные размеры пенсий не корректно, так как при этом не учитывает уровень жизни в разных странах. В качестве примера он привёл так называемый "индекс бигмака", показывающий различную стоимость котлеты с булочкой в разных странах.

Напомним, 9 мая Минтруд подготовил предложения по дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Проект о допиндексации правительство представило президенту России Владимиру Путину

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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