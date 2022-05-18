В Новосибирске одобрили увеличение в 10 раз штрафа для безбилетников

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Члены одного из комитетов Заксобрания Новосибирской области рекомендовали к принятию законопроект об увеличении в 10 раз штрафа за проезд без билета в общественном транспорте.

В Новосибирске сотрудники мэрии и полиции провели совместный рейд по выявлению пассажиров без билетов в общественном транспорте. На двоих находившихся в автобусе № 23 человек были составлены административные протоколы. Об этом заявил депутат горсовета Новосибирска Антон Тыртышный в ходе обсуждения в Заксобрании законопроекта об увеличении штрафов за езду "зайцем".

По словам народного избранника, большинство новосибирцев — около 80-90% — добросовестно оплачивают проезд и с пониманием отнесутся к усилению мер воздействия на безбилетников. Особенно это актуально сейчас, когда Новосибирск постепенно переходит на бескондукторную оплату проезда.

Тыртышный напомнил, что штрафы для "зайцев" в Новосибирске не менялись с 2007 года, то есть около 15 лет. Тогда как в других крупных городах размер санкций на безбилетный проезд достигает 2 тысяч рублей.

После обсуждения депутаты комитета Законодательного Собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рекомендовали к принятию в первом чтении законопроекта об увеличении штрафа за неоплаченный проезд.

Как ранее писал Сиб.фм, проект закона предлагает увеличение размера штрафа со 100 до 1000 рублей за безбилетный проезд в городском и пригородном автомобильном транспорте, трамвае, троллейбусе, маршрутном такси и проход без оплаты на станцию метрополитена.

Напомним, в Новосибирске продолжается внедрение бескондукторной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Для этого в салонах трамваев, автобусов и троллейбусов устанавливают специальные турникеты и валидаторы. Однако по данным мэрии на ноябрь 2021 года, снизилось количество продаваемых билетов на 10-15 %.