В Новосибирске 10% пассажиров автобусов с валидаторами не платят за проезд

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Количество продаваемых билетов снизилось на 10% после введения бескондукторной системы в общественном транспорте Новосибирска.

В городе продолжается внедрение бескондукторной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Для этого в салонах трамваев, автобусов и троллейбусов устанавливают специальные турникеты и валидаторы. Сиб.фм выяснил, каким образом они влияют на оплату проезда жителями города.

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, после введения системы бескондукторной оплаты проезда снизило количество продаваемых билетов на 10–15 %.

Известно, что по громкой связи в салонах транспорта с валидаторами сообщается о производимой в салоне видеозаписи и о работающих контролёрах. Тем не менее, во время проверки контролёр выявляет до 4-5 безбилетных пассажиров. Общее количество пассажиров, которые пытаются проехать без билета, может достигать 10 человек в течение рейса.

Как пояснили в дептрансе, безбилетным считается пассажир, который не оплатил проезд в течение времени следования одной остановки. Таким пассажирам необходимо оплатить проезд либо покинуть салон (это не касается несовершеннолетних). Отмечается, что штраф за безбилетный проезд и провоз багажа установлен статьёй «Об административных правонарушениях в Новосибирской области»и равен 100 рублям, однако контролёр не имеет права на наложение штрафа.

Как заметили в дептрансе, технических сбоев в работе вадидаторов фиксируется не так много. Например, за октябрь и часть ноября этого года поступило по одной жалобе: с их карт ошибочно произошло двойное снятие средств.

Как мы писали ранее, по последним данным, 74 единицы общественного транспорта в Новосибирске оборудованы валидаторами.

Напомним, на «Часе прессы» 11 ноября мэр Анатолий Локоть высказался о введении QR-кодов в общественном транспорте Новосибирска.