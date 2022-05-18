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Мост через озеро Алферово в Новосибирской области отремонтируют за 284,3 миллиона

Фото Мост через озеро Алферово в Новосибирской области отремонтируют за 284,3 миллиона
Фото Мост через озеро Алферово в Новосибирской области отремонтируют за 284,3 миллиона

Фото ТУАД

Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" объявила аукцион на работы по строительство моста через озеро Алферово в Новосибирской области ценой в 284,3 миллиона рублей.

Лот на строительство моста на 31 километре автомобильной дороги Р-254 "Иртыш", которая проходит через Челябинск — Курган — Омск и Новосибирск, на портале Госзакупок появился 17 мая. Заказчиком выступает Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь". Эта конструкция соединит трассу с Северным обходом.

Согласно документации к лоту, начальная цена аукциона составит 284 341 183 рубля. Эта стоимость расписана на два года: уже в 2022 году будет освоено 40,2 миллиона, остальные 240 перенесутся на работы, которые пройдут в 2023 году.

Заявки от подрядчиков будут приниматься до 2 июня, после этого свою работу начнёт комиссия, которая выберет победителя.

Следует отметить, что на сайте Госзакупок также есть тендер на контроль за этими дорожными работами. Его начальная стоимость составляет 6 миллионов рублей.

Напомним, 16 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал ужесточить контроль за качеством ремонта дорог.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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