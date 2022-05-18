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В Новосибирске кикшеринг Urent получил разрешение на 48 парковок для электросамокатов

Фото В Новосибирске кикшеринг Urent получил разрешение на 48 парковок для электросамокатов
Фото В Новосибирске кикшеринг Urent получил разрешение на 48 парковок для электросамокатов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Кикшеринговая компания Urent получила разрешение на размещении 48 парковочных мест для электросамокатов в Новосибирске.

В Новосибирске сервис по прокату электросамокатов получил разрешение на 48 парковочных мест. Об этом сообщила пресс-служба компании Urent.

«Мы получили первые 48 разрешений на парковочные места, сейчас оплачиваем и оформляем оставшиеся», – говорится в сообщении компании.

Всего кикшеринговая компания Urent – одна из двух, работающих в Новосибирске – подала в мэрию заявку на 131 парковку. Помимо этого, сервис планирует размещение еще 168 парковок в сотрудничестве с коммерческими организациями. Размещение 44 из них оплачено, в ближайшее время будет получено разрешение на размещение таких парковок для электросамокатов.

Напомним, на минувшей неделе компания Urent попала в крупный скандал. В мэрии Новосибирска заявили, что сотрудники кикшеринга избили двух чиновников городской администрации, когда те пытались изъять незаконно размещенные на улицах электросамокаты компании.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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